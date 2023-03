Morre apenado ferido durante rebelião no Presídio Estadual de Rosário do Sul

Um dos 14 feridos durante rebelião e briga entre presos ocorrida neste sábado (25) no Presídio Estadual de Rosário do Sul morreu na madrugada deste domingo, 26, no Hospital de Caridade da cidade.

Leonardo foi atingido por disparos de outro detento, que foi preso pela Polícia Civil no momento em que as forças de segurança – PC, Brigada Militar e SUSEPE estavam no controle do motim. O autor foi conduzido em flagrante à Delegacia por tentativa de homicídio e com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.

Segundo o delegado Giovanni Lovato, o detento ainda atingiu outros quatro presos que seguem hospitalizados. A Polícia Civil agora vai apurar como ele teve acesso ao revólver dentro da casa prisional, bem como a motivação do crime.

O delegado ainda informou que o detento preso não é o mesmo que apareceu em vídeos feitos na cozinha portando um revólver, no momento do ápice do motim e que circulou nas redes sociais. “Foi outro. Eles correram para se abrigar e o que efetuou os disparos foi o primeiro a se esconder”, disse Lovato à reportagem do Jornal Gazeta de Rosário.

Reportagem: Marcelo Ribeiro, com informações do blog Rafael Nemitz

Foto Júlio Lemos/Gazeta de Rosário