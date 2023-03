Susepe se manifesta sobre rebelião em Rosário do Sul

Uma briga seguida de rebelião entre presos ocorreu durante a tarde deste sábado, 25/3, no presídio estadual de Rosário do Sul.

Veja abaixo nota oficial da Susepe:

NOTA À IMPRENSA

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) informa que, na tarde do sábado (25), ocorreu uma briga entre os apenados do Presídio Estadual de Rosário do Sul. A ação teve início às 14h30, durante banho de sol, e foi controlada pelos servidores penitenciários por volta das 16h. O evento envolveu presos que estavam no pátio do presídio.



Ao todo, 16 apenados necessitaram de atendimento médico no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora. Um dos apenados, que foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um dos presos envolvidos na briga, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Três apenados seguem internados na unidade hospitalar.



A Susepe controlou a situação após intervenção e revista geral na unidade prisional, que contou com agentes dos Grupos de Intervenção Regional da 6ª e da 2ª Regiões Penitenciárias, do Grupo de Ações Especiais, além de servidores da própria unidade prisional. Durante a revista, foi encontrado, além de objetos ilícitos dentro da unidade, uma arma de fogo calibre 38.



A Corregedoria-Geral dos Serviços Penitenciários está no local apurando os fatos ocorridos. A Brigada Militar, a Polícia Cívil, o Corpo de Bombeiros e a Samu prestaram apoio na ocorrência.

Comunicação Social da SUSEPE/RS.