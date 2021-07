Perturbada, mulher apedreja ESF porque não foi vacinada

Um cena lamentável foi registrada na Estratégia da Família, do bairro Vera Cruz, em Alegrete. No final da manhã de ontem(30), uma mulher que é da área da saúde em Santana do Livramento, conforme ela informou e foi confirmado pelos profissionais em Alegrete, foi ao posto de saúde na intenção de realizar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Contudo, apesar de ser da área da saúde, a mulher não estaria na ativa e também não apresentou documentos que comprovassem o seu retorno, um dos motivos de ainda não ter sido imunizada de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, onde todos os profissionais da linha de frente e da área da saúde que estão na ativa já estão vacinados. Além de estar fora do que é estabelecido em relação à profissão, a mulher também não estava dentro da faixa etária, 32 anos ou mais. Ao ser explicado os motivos que ela não poderia ser imunizada, revoltada, a acusada teria saído do posto revoltada e chutando portas. Já no lado externo, jogou pedras contra a ESF atingindo uma das janelas que resultou no vidro quebrado.

Posto Vera Cruz Apedrejado

Por sorte, não houve feridos e a Brigada Militar foi acionada. A mulher fugiu antes da guarnição chegar ao local.

Em contato com a Secretária de Saúde Municipal, Haracelli Fontoura, ela disse que lamenta a situação, porém, a equipe está preparada para atender a todos, mas sempre obedecendo os critérios estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Também acrescentou que foi necessário imediatamente realizar a substituição do vidro, o que gerou um custo à Prefeitura, além do desconforto em relação a todos que estavam no endereço e ficaram assustados com a atitude da profissional.

Elisiane Coelho que atua na ESF descreveu em seu perfil:

Sobre respeito!

Infelizmente nós profissionais da saúde da ESF Vera Cruz fomos imensamente desrespeitados no exercício do nosso trabalho. Uma pessoa descontrolada que não está nos critérios de vacinação se sentiu no direito de nos apedrejar, o local, após ouvir um não.

Não porque não queremos vacinar as pessoas pelo contrário queremos vacinar a todas o mais breve possível mas porque existem critérios e não se pode furar fila..tirar proveito..passar na frente, o mundo não gira em volta do seu umbigo.

Me sinto triste por esse tipo de atitude insana que não leva a lugar nenhum somente nos desanima e nos fragiliza. Nós profissionais que tanto já estamos fragilizados.

Não é fácil dar a cara a tapa todos os dias. As pessoas estão raivosas, descontroladas, descontentes e estão nos lugares errados descontando suas frustrações.

Não tolero mais desrespeito comigo nem com minha equipe. Essa foi a gota d’água de tantas injúrias e desrespeitos.