Morre criança de 5 anos envolvida em acidente entre dois carros argentinos na BR 290

Colisão entre veículos argentinos deixa dois mortos e quatro feridos na BR-290, em Rosário do Sul

A PRF atendeu a um acidente de trânsito que ocorreu no fim da manhã desta terça-feira de Carnaval, há cerca de seis quilômetros da entrada da cidade de Rosário do Sul, no km 488 da BR 290.

Um veículo Spacefox argentino seguia da fronteira para o litoral quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo Focus, também argentino, que retornava do litoral.

Uma passageira da Spacefox, de 44 anos, faleceu no local do acidente e outras três pessoas ficaram feridas, uma delas, com cinco anos, em estado grave.

Já no veículo Focus uma criança, também com cinco anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Os outros 3 ocupantes ficaram levemente feridos. Todos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul, pelas ambulâncias do Samu e Bombeiros Militares.

O trânsito ficou em meia pista, sendo controlado pelos agentes da PRF até a chegada da Perícia Criminal.

Bombeiros atendem ocorrência envolvendo veículos argentinos na BR-290 em Rosário do Sul — Foto: Kinder Ross/Rede Sulamérica