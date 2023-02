45 famílias limpam Área de Preservação Permanente para fixar moradia

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A reportagem do PAT esteve no local e falou com algumas pessoas. Eles destacaram que são cerca de 45 famílias que estão trabalhando para que a área possa ser habitada.

“Todos que estão aqui, pagam aluguel e estão com dificuldades, não estamos desmatando, mas vamos limpar a área que é acúmulo de lixo para que possamos ter moradia”- destacou uma das mulheres.

“Seja escutado”; muita gente atendeu esse chamado

As famílias disseram que têm o apoio de dois vereadores, contudo, não houve a confirmação dos nomes.

A área verde faz parte da Área de Preservação Permanente – APP – segundo informaram à reportagem.

Em contato com a Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, ela pontuou que seria feita uma avaliação do movimento, pela PATRAM.