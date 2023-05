Maio Laranja e o combate ao abuso sexual e exploração infantil

O dia 18 de maio é essencial para discutir e elaborar ações contra o abuso sexual infantil, a data também é referente à morte da menina Araceli, de oito anos, abusada e assassinada por jovens de classe média alta, indiciados, que não foram presos pelo crime brutal. Com números alarmantes, crianças e adolescentes sofrem, na maioria das vezes, abusos de familiares e amigos próximos que deveriam protegê-las. Esse é um dos motivos de órgãos governamentais, sociais e religiosos promoverem campanhas incentivando a denúncia e a proteção tanto das crianças que sofreram violência sexual, como as que não.

A Igreja do Evangelho Quadrangular, com organização da pastora Jane Braga, supervisão do bispo Ênio Bastos e pastora Lucimara Bastos, realizou uma caminhada temática, nesta quinta-feira (18), partindo da Rua Waldemar Masson, na sede, até a Praça Nova. O objetivo era chamar a atenção para o problema e informar sobre a segurança de crianças e adolescentes. Na atividade, as crianças vestiam camisetas estampadas com um semáforo simbolizando um alerta, levavam também balões laranja e um banner que informava sobre a ação, adultos também acompanhavam o evento. Ao chegar à Praça, todos entoaram louvores e deram folhetos informativos, o vereador João Monteiro esteve presente na caminhada.