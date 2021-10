Morre motociclista que se envolveu em grave acidente

No início desta tarde(22), houve a confirmação de que o motociclista que se envolveu no grave acidente, no cruzamento das ruas Mariz e Barros com David Canabarro, não resistiu e faleceu na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, em Alegrete.

Segundo a Brigada Militar, ele foi identificado como Márcio Severo Pereira de 42 anos. O motociclista trabalhava na construção civil – segundo informações de testemunhas.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Mariz e Barros com David Canabarro por volta do meio-dia. De acordo com a Brigada Militar, o relato da motorista do Gol foi de que os dois desciam a rua Mariz e Barros.

No cruzamento com a David Canabarro, a motorista do Gol foi fazer a conversão à esquerda quando o motociclista abalroou a lateral dianteira do carro. Com o impacto, ele foi arremessado contra a parede de uma residência que fica no cruzamento.

No local, ocorreram os primeiros atendimentos através dos Bombeiros e posteriormente, na UPA. Entretanto, ele não resistiu e foi a óbito.

Na Delegacia de Polícia foi realizado o teste do etilômetro na condutora do Gol e o resultado foi zero. Durante o atendimento dos Bombeiros, o socorrista Valdir Knierin auxiliou os militares.

