A Polícia Civil de Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, confirmou, nesta sexta-feira (22), ser de uma funcionária de uma rede de farmácias o áudio que circula nas redes sociais com teor discriminatório contra pessoas consideradas gordas e feias, além de pessoas LGBTQIA+. De acordo com o delegado Antonio Carlos Ractz a suspeita ainda não foi localizada para prestar depoimento.

No material, uma mulher que seria coordenadora das farmácias da rede no Litoral Norte do RS dá orientações para a contratação de equipes e pede que evitem “pessoas muito tatuadas” ou “muito gordas”, além de pessoas de orientação sexual abertamente LGBTQIA+. Leia transcrição abaixo.

Nas redes sociais, o conteúdo foi atribuído à rede de farmácias São João, que não é mencionada no áudio. Inicialmente a empresa informou, em comunicado publicado no dia 18, que “as informações são falsas”.

Em nova nota, já na sexta (22), a rede informou que apurou o caso em uma sindicância interna, aberta no último 18, que confirmou a mensagem. Leia a íntegra da nota no fim desta reportagem.

“O áudio foi enviado por uma colaboradora sem o conhecimento da Direção e através de um canal paralelo, não reconhecido oficialmente pela empresa”. Segundo a empresa, “foi um ato isolado” e a funcionária já teve o contrato rescindido.https://951d9030e9fa8dca96ae98c193e190ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

De acordo com o delegado, a funcionária tinha vínculo empregatício há 13 anos com a farmácia e utilizou um telefone funcional da empresa para o envio do áudio.

Ela deve responder pelo crime de homofobia, que é equiparado ao crime de racismo. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão.

Transcrição do áudio

“Feio e bonito é o mesmo preço, né, gente. Então, vamos cuidar muito nas nossas contratações. Pessoas muito tatuadas, você sabem que a empresa não gosta. A questão piercing na língua, no nariz, na testa, não pode, a gente lida com saúde. Pessoas muito gordas, vocês sabem. Cuidem as aparências, cuidem as aparências”.

“Se pegar alguém, com todo respeito, viado e tudo mais, tem que ser uma pessoa alinhada, que não vire a mão e desmunheque”.

“Vamos cuidar as equipes que a gente vai pegar. Vamos pegar gente com a aparência boa, com disposição, com vontade. Eu tenho feito as entrevistas para as lojas de Imbé e tem muita gente boa disponível no mercado”.

“Então, não esqueçam: feio e bonito a gente vai pagar o mesmo preço, então vamos pegar os bonitos, né. Porque não somos bobos nem nada. Então, por favor, conto com vocês”.

Investigação

O delegado Antonio Carlos Ractz disse que vai ouvir funcionários da empresa na semana que vem. “Agendamos para a próxima terça (26) inquirir um representante legal da empresa, ele vai nos apresentar esse telefone celular utilizado, e em seguida inquirir outras testemunhas, e afinal interrogar a suspeita”, diz.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) também instaurou um inquérito, na terça, para apurar o caso, sob a responsabilidade da procuradora Patrícia de Mello Sanfelici Fleischmann. A empresa foi notificada pela procuradoria e tem 10 dias para responder.

Nota da São João

A Rede de Farmácias São João vem, por meio de nota, novamente, reafirmar seu compromisso e respeito incondicional com a diversidade e inclusão. Como já foi comunicado, a empresa repudia toda e qualquer manifestação que possa contrariar ao ideal e valores de respeito aos direitos humanos. Há consciência de que a pluralidade é direito de todos e faz parte da Democracia em qualquer Estado de Direito, sendo que ratifica e solidifica o desenvolvimento sustentável e a preservação das liberdades individuais.

Neste cenário, nossa Política Interna repudia veementemente toda e qualquer forma de preconceito. Opiniões que contrariem esse ideal, não refletem nossos valores e princípios. A partir desse pressuposto, o processo de contratação promove a diversidade, a inclusão e a cultura de vedação de quaisquer tipos de discriminação. Uma simples visita as lojas podem comprovar que esse é um compromisso real.

Em decorrência do áudio veiculado nas mídias sociais, informamos que no dia 18/10/2021, foi instaurado o procedimento de Sindicância Administrativa Interna para apuração e conhecimento da amplitude dos fatos, para a identificação de sua autoria e responsabilidades administrativas.

Foi realizada averiguação dos fatos, com respeito ao contraditório e a ampla defesa, colhido os depoimentos internos e ao final, constatou-se que o áudio foi enviado por uma colaboradora sem o conhecimento da Direção e através de um canal paralelo, não reconhecido oficialmente pela empresa. Foi um ato totalmente isolado de uma colaboradora, que não condiz com as práticas da empresa, basta adentrar em nossas lojas.

A Sindicância Interna resultou na aplicação das penalidades expressas na Consolidação da Leis do Trabalho.

Reforçamos nosso compromisso com a comunidade, colaboradores, autoridades e ao final, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário.

Departamento Jurídico – Rede de Farmácias São João

Fonte: G1