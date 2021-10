Grave acidente entre moto e carro deixa homem ferido

Um grave acidente entre um Gol e uma Honda deixou um homem ferido, ao meio-dia desta sexta-feira(22), em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o relato da motorista do Gol foi de que os dois desciam a rua Mariz e Barros. No cruzamento com a David Canabarro, a motorista do Gol foi fazer a conversão à esquerda quando o motociclista abalroou a lateral dianteira do carro. Com o impacto, ele foi arremessado contra a parede de uma residência que fica no cruzamento.

Ele foi levado à UPA pela ambulância dos Bombeiros. O estado de saúde é delicado, segundo informações preliminares.

