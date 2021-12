Morre quinta vítima de acidente de trânsito na BR-290, em Rosário do Sul

Share on Email

Morreu, nesta quinta-feira (16), a quinta passageira do carro que se envolveu em um acidente de trânsito na última terça-feira (14) em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. Ela foi identificada como Marta da Silva, de 57 anos, e estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Informações quanto ao velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro modelo Prisma, da prefeitura de Uruguaiana, bateu de frente contra um caminhão Scania, emplacado em Marau, na altura do km 477 da rodovia, por volta das 6h15 de terça.

Outras quatro pessoas morreram: Anderson Flores Martins, motorista do veículo, além de João Paulo Peralta Granez, Paulo Sergio Machado da Rosa e Natalia Xavier dos Santos, que eram passageiros do automóvel. O motorista do caminhão não se feriu.

O veículo Prisma envolvido no acidente é da Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana e, segundo a prefeitura, transportava pacientes para atendimento médico em Santa Maria.

Fonte: G1