Morreu na manhã de hoje(16), o Padre Holmes Conzatti, ocorrido em Tucunduva-RS, onde se encontrava junto aos seus familiares desde o início do ano. No ano de 1981, o sacerdote foi Vigário Paroquial em Alegrete onde teve a sua passagem pelo Município durante um ano. Porém, retornou no ano de 1984 período em que atuou como vigário por na nove anos e posteriormente assumiu como Pároco da mesma Paroquia, Imaculada Conceição de 1994 a 2000. Durante os 16 anos em Alegrete sua atuação deixou um grande legado de humildade, solidariedade e compaixão.

De acordo com o jornalista Alair Almeida, Padre Holmes era muito mais do que um sacerdote, ele era um orientador espiritual. Alair descreve que muitas famílias buscavam orientações com o vigário que também tinha a formação como psicólogo. “Ele tinha uma preocupação muito grande em relação aos jovens. Participava do EJA e fazia muitas palestras. Todos que buscavam auxílio depois de uma conversa com o Padre Holmes saiam renovados, era uma pessoa fantástica” – completou.

Padre Holmes teve uma participação muito importante na cidade. Embora residindo em Uruguaiana por vezes participava de celebrações em Alegrete. Ele estava com 87 anos. Na noite desta segunda-feira, será realizada uma Missa na Igreja Matriz.

Padre Holmes nasceu no dia 05 de agosto de 1933, em Bento Gonçalves – RS. No dia 14 de março de 1959, na Igreja dos Padres Lazaristas, em Roma, fora ordenado presbítero.

A Diocese de Uruguaiana também lamentou a morte do padre e destacou sua grande dedicação e testemunho de vida que deixou em todas as comunidades que passou.

Como padre, permaneceu em Roma especializando-se em Direito Canônico (1959-1960) depois foi professor no Seminário Sagrado Coração de Jesus (1961-1965). Na sequência foi assistente e professor no Seminário Maior de Viamão (1966-1978), além de Vigário Paroquial na Paróquia São Francisco de Borja (1979-1980); Vigário Paroquial em Alegrete (1981); Vigário Geral da Diocese de Uruguaiana (1982-1983); Vigário Paroquial em Alegrete (1984-1993) e Pároco da mesma Paroquia, Imaculada Conceição (1994-2000).

O sacerdote ainda foi Vigário Geral e Vigário da Catedral (a partir de 2001); Reitor do Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus (2004-2005) e Vigário da Catedral (residindo no Bispado de Uruguaiana, desde 2006).

Já em Viamão, acompanhando os seminaristas maiores, Padre Holmes cursou Psicologia, na PUC – Porto Alegre.