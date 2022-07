Morte de “Museu” enluta o Carnaval e o samba

Morreu na manhã de hoje(10), Claudio Prado – popular Museu, aos 65 anos. Ele estava internado há dias na Santa Casa de Alegrete, sendo 22 na UTI do total de 40. Museu fazia hemodiálise e teve um AVC.

O alegretense, também, foi jogador da Associação Atlética Alegrete, funcionário aposentado da Corsan, sambista dos Canudos e participou do grupo musical Sem Frescura. Era muito popular na cidade, uma das referências da Escola de Samba Unidos dos Canudos – destacou Celeni Viana.

Nas redes sociais, são inúmeras as homenagens ao sambista que respirava samba e tocava o pandeiro com muita maestria.

“Ele era amigo do meu pai, herdei essa amizade e sempre que possível estávamos juntos. Um cara do bem e alto astral. A paixão, além do filho e filhas, era o samba e o Grupo Sem Frescura.

Uma pessoa que estava sempre com sorriso no rosto, que agregava muito e nunca mudava o seu jeito. É uma perda para todos nós, para Alegrete, pois era um sambista nato. Mas ao mesmo tempo, ficam as lembranças de quem conviveu com esse ser incrível – acrescenta Luis Felipe Oliveira(Felipinho).

Eloé Mendes de Carvalho – Lélo – citou: “termina o ciclo de vida desse grande amigo, um canudense nato, atleta de muitas equipes como o internacional e o Alvorada dos Canudos. Seus maiores amigos do coração eram o Jonjoca, Cacaio e Darci Cruz e tantos outros que já se foram. O Céu está em festa!

Eu agradeço a Deus por ter conhecido esse amigo. Uma pessoa maravilhosa com o coração bondoso com todos seus amigos”.

Já Alair Almeida comentou: “Claudio Prado ou simplesmente o Museu. O Museu da Corsan, dos Canudos, do futebol, com um verdadeiro acervo de amigos seu verdadeiro patrimônio humano. Vencido pela doença, lutou até o fim. Tristeza na comunidade Canudense, ausência e dor no seu vasto círculo de amigos. Um legenda, agora no lugar que Deus o reservou”.

Museu deixa duas filhas do primeiro casamento, um filho de 11 anos com a esposa Vanessa e quatro netos. As últimas homenagens serão na Funerária Angelus na rua Daltro Filho e o corpo será transladado, nesta segunda-feira(11), para o Crematório em Santa Cruz. Um desejo dele, segundo Vanessa.