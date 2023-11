Mostra artística “O Antídoto” inicia nesta segunda-feira em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A mostra é realizada pelo Sesc, em parceria com a artista Juliana Rigol, autora das obras. A abertura ocorrerá no dia 20 de novembro, às 19h, com entrada franca.

O público poderá apreciar as telas coloridas e únicas de segunda a sexta-feira, das 09h às 19h, sem necessidade de agendamento prévio. Para Juliana, o ato de pintar e permitir desabrochar sua criatividade é “O Antídoto”, que, não apenas dá nome ao conjunto de desenhos, mas revela o sentimento íntimo da artista.

Procon promove mais um Feirão Limpa Nome

“Pintar é o que me tira da apatia, do encouraçamento, da impotência e abre, enfim, meu campo de visão e da sensorialidade corpórea, revelando-se como um passaporte que viabiliza um intenso devir e me permite atravessar múltiplas fronteiras ao mesmo tempo”, enfatiza ela.

Dia da Consciência Negra teve ato-show para celebrar a data

Natural de Alegrete, Juliana é enfermeira obstétrica e doutora em Ciências Médicas pela UFRGS. Mãe de Yaron e Noah, é também esposa de Eduardo, parceiro que a incentivou a colocar nas telas suas emoções e pensamentos através da arte. Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas com o Sesc pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 99162-7383.

Foto: Eduardo Silveira