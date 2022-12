Moto é recuperada pela Brigada Militar em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de ontem(8), por volta das 22h, por determinação da Sala de Operações, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o bairro Honório Lemes para averiguar uma denúncia de que uma motocicleta teria sido abandonada em via pública.

No endereço, foi constatado que tratava-se da motocicleta Honda/CG 125 FAN de cor preta que tinha sido furtada no dia 04/12/22 na rua Barão do Cerro Largo, Centro.

Homem, dependente químico, já esfaqueou o vizinho e agora prometeu matá-lo

Os policiais identificaram, também, que a placa estava adulterada com fita isolante. Diante dos fatos a motocicleta foi recolhida e apresentada na DPPA para registro.