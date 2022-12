Direção do Sindicato da Alimentação participa da prestação de contas da Federação

Com a presença do Presidente Marcos Rosse e das diretoras Margô Vieira e Eliane Witt, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete participou, no último dia (6), de um seminário, na sede do centenário Sindicato dos Trabalhadores na Panificação de Porto Alegre.

O encontro teve finalidade de prestação de contas e da previsão orçamentária da Federação Intermunicipal dos Trabalhadores da Alimentação e Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – FIEICA.

Além da pauta principal, os dirigentes de Alegrete, estiveram reunidos com várias lideranças do Estado, e puderam debater a conjuntura atual do país e, em conjunto definiram o Seminário de Negociação Coletiva para o dia 15 de fevereiro de 2023 na cidade de Estrela, onde tradicionalmente junto com o DIEESE – Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, irá traçar as diretrizes para a Campanha salarial da Alimentação.

Na Capital, as lideranças se reuniram com o Deputado Estadual eleito, Miguel Rosseto, que também é integrante da equipe de transição do governo eleito do Presidente Lula, onde ouviram um pouco da dura realidade encontrada pelos membros da equipe com o desmantelamento das políticas públicas, principalmente nas áreas sociais, culturais e de saúde.

Os diretores sindicais receberam uma mensagem de otimismo e puderam deixar algumas sugestões e reivindicações a serem levadas ao debate com o governo federal eleito.

Em nome dos trabalhadores e trabalhadoras de Alegrete, Marcos Rosse desejou um bom trabalho e que o Governo seja mais voltado a ajudar a população em geral e em especial a classe trabalhadora, com políticas públicas mais favoráveis, como a valorização dos salários, como a volta da fiscalização do Ministério do Trabalho e com a adequação da tabela do imposto de renda que hoje penaliza quem ganha R$ 1.900,00 reais.

Fotos: STIAA