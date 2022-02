Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem foi visualizado quando invadiu a residência de uma alegretense. Ela viu o acusado no quarto do filho. O ladrão pulou a janela e fugiu do endereço. Não houve feridos.

Como fazer deliciosos shakes proteicos

A mulher disse aos PMs que o indivíduo estava dentro do quarto do filho. Ela deu falta de uma carteira, que estava dentro de uma bolsa feminina.