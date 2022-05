Motociclista bate na traseira de S10 e sofre ferimentos

Share on Email

Na tarde desta sexta-feira(13), um motociclista bateu na traseira de uma caminhonete S10, na Avenida Assis Brasil, adjacências do cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, Cidade Alta, Alegrete.

Conforme informações, o motorista da S10 trafegava sentido bairro/centro, quando um homem atravessou a rua e, para evitar de atropelar o pedestre, o condutor freou.

Contudo, o motociclista que vinha no mesmo sentido, não teria conseguido evitar a colisão traseira. Com o impacto, ele teria sido arremessado alguns metros à frente.

O Samu foi acionado e o encaminhou até a UPA. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

O piloto da moto não é habilitado. Os dois veículos tiveram avarias.