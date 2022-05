Novo Laboratório Municipal de Análises Clínicas foi entregue à comunidade

Share on Email

Uma obra que iniciou em 2016, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, finalmente foi entregue à comunidade.

Depois de fazer a metade da obra, a empresa que iniciou o trabalho abandonou as atividades e daí começaram as sucessivas licitações, para que o prédio nas esquinas das ruas Demétrio Ribeiro com Joaquim Antônio pudesse ser concluído.

Equipe do Laboratório Municipal

A entrega do prédio foi neste dia 13, com a presença do prefeito, Márcio Amaral; Vice, Jesse Trindade; secretária da saúde, Haracelli Fontoura; demais secretários municipais; Vereadores; Deputado Beto Fantinel – representando a Assembléia Legislativa; autoridades civis e militares.

Patrícia Martinez Oliveira, que coordena o Laboratório, disse o quanto estavam felizes e gratos, porque a sua equipe enfrentou um dos piores momentos no trabalho, durante a pandemia, e nunca deixaram de trabalhar. Agora estamos num local próprio, amplo para fazer ainda melhor nosso trabalho à comunidade”.

Patrícia Martinez Oliveira

A obra teve um investimento de 610,897 mil reais lembrou a Secretária Haracelli, destacando o esforço de todos para que pudesse ser concluída. Só no primeiro quadrimestre deste ano, segundo ela, a equipe do Laboratório Municipal já realizou 36, 700 mil exames laboratoriais. E, agora com melhor e mais moderno espaço vão oferecer mais agilidade e comodidade as pessoas que precisam desse serviço, que já oferta novos tipos de exames, destacou.

A economia com aluguel será de 6.880 reais, por mês, à Prefeitura enfatizou a Secretária.

Secretária Haracelli Fontoura

O Deputado Beto Fantinel colocou que a impressão que tem é de que Alegrete com o trabalho da administração está dando um novo ânimo ao Alegrete, com obras e conquistas que mexem com a cidade.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, lembrou que ali ja foi uma indústria de leite e depois uma renovadora de pneus e que o Município acabou, por vias legais, sendo dono daquele terreno que hoje abriga este laboratório que iniciou com a semente no Governo Erasmo e Pretta.

Jesse Trindade, vice-prefeito, destacou a sequência de trabalho que este governo vem fazendo na conclusão de obras e projetos, buscando a qualidade de vida das pessoas.

Jesse Trindade Vice-prefeito

O prefeito Márcio Amaral destacou o trabalho da equipe do Laboratório que se superou na pandemia e disse que com este moderno prédio e qualificada equipe quem ganha é a comunidade.

Prefeito Márcio Amaral

Depois foi descerrada a placa e o desenlaçe da fita inaugural do Laboratório.

Descerramento da placa inaugural