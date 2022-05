Motociclista menor de idade foge, é perseguido e interceptado pela BM

A astúcia dos policiais militares identificou que havia algo irregular com um motociclista que passou nas imediações do Presídio Estadual de Alegrete, na última sexta-feira à tarde.

Uma guarnição estava em patrulhamento ostensivo na Avenida Eurípedes Brasil Milano, quando visualizou uma moto com dois tripulantes. Assim que a viatura se aproximou os dois indivíduos agiram de forma suspeita e por esse motivo receberam ordem para que parassem, o que não ocorreu.

O motociclista seguiu em fuga pela Avenida, em alta velocidade e na contramão da via. Ele parou apenas algumas quadras à frente, quando foi interceptado.

No momento da identificação, foi constatado pelos policiais militares que os dois indivíduos são menores de idade, além do licenciamento do veículo estar vencido. O pai do piloto, proprietário da moto, já é falecido.

Por esse motivo, a moto foi recolhida ao depósito do Detran e os menores conduzidos à Delegacia de Polícia onde, após registro do fato foram liberados para os responsáveis.