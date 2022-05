A linda cena de uma tropa num corredor em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Que Alegrete é uma cidade em que a Agropecuária domina e responde pela economia, todos sabem.

Que as lidas no campo seguem, ainda, muitas tradições como recolher ou verificar como estão os animais no campo, ainda é igual, também sabem. E que por aqui existem cerca de 500 mil cabeças de gado.

Mas ver grandes tropas sendo conduzidas por terra isso não é tão comum.

Tropa ao longo de um corredor em Alegrete

Nesta semana, peões da Fazenda Primavera, no Queromana, realizaram a tradicional tropeada. Um lote de 700 novilhas foi levado de uma invernada, na mesma região, para a fazenda.

Uma linda imagem de uma tropa que vinha estendida, pastando num corredor, como diz a música de João Luis Correia

O objetivo deste movimento com os animais era para fazer toques nas fêmeas para ver se estão prenhes, o que se confirmar eles virão parir a partir do mês de setembro. Para quem trabalha na área rural isso é uma tarefa que faz parte de suas rotinas.

Na condução desta tropa se envolveram três peões.