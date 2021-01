Motociclista sem habilitação tem a carteira furtada em acidente na Assis Brasil

Compartilhe















O homem, de 22 anos, foi encaminhado à UPA pela ambulância dos Bombeiros. Segundo informações da Brigada Militar, ele não tem Carteira Nacional de Habilitação. O motociclista que teve a frente cortada na Avenida Assis Brasil também foi vítima de furto. No momento da queda, a carteira foi furtada com todos os documentos e quantia de R$ 700,00.

De acordo com informações dos policiais, o motorista da caminhonete F-2000, trafegava na Avenida Assis Brasil sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, ao fazer a conversão à esquerda, o homem de 67 anos que dirigia a caminhonete disse que visualizou a moto, mas que estava longe e pensou que iria dar tempo de realizar a manobra, porém, o motociclista, que descia a Avenida, colidiu na traseira. Com impacto, a moto ficou com danos de grande monta.

Já no final do atendimento da ocorrência, os policiais foram informados que um senhor tinha localizado uma carteira nas imediações, mas sem o valor informado pelo motociclista. O ladrão retirou o valor e jogou a carteira na calçada.