Motociclista sofre ferimentos ao chocar-se com um Celta

O homem, de 28 anos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – pela ambulância dos Bombeiros, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motociclista trafegava na Praça General Osório sentido Centro. Ao passar em frente a um prédio, antes do cruzamento com a rua Maurício Cardoso, chocou-se com um Celta que estava saindo de uma garagem.

A mulher que conduzia o carro não se feriu, entretanto, ambos veículos(Celta e Honda) tiveram avarias.