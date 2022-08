Três médicos se cadastraram para atuar em ESFs em Alegrete

Um trabalho de três meses para conseguir contratar médicos para atender nas unidades públicas de saúde tem um novo capítulo em Alegrete.

Das cinco vagas do edital de contratação pela Prefeitura, se cadastraram três médicos, sendo que dois já se apresentaram, segundo a Secretária Haracelli Fontoura. Um foi para Passo Novo e outro 20h na Vila Piola. Ainda estão com falta na Nova Brasília e Vila Nova, onde ainda fazem rodízio no atendimentos de profissionais.

Quanto à contratação dos técnicos de enfermagem, a maioria já se apresentou disse a Secretária.

Já em relação aos médicos do Programa Médicos pelo Brasil, a Secretária diz que tem seis vagas para cidade e estão em conversação com um profissional que, provavelmente, venha atender no Município. Esta semana, também três médicos que vão se formar em outubro entraram em contato com a Secretaria e dizem ter interesse em vir para Alegrete.