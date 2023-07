Motociclista sofre ferimentos em acidente na Bento Manoel

O acidente aconteceu na rua Bento Manoel, próximo à Guarda Municipal, na tarde desta segunda-feira(10). De acordo com relato dos policiais militares, o motorista do carro estava estacionado e, ao sair da vaga, não visualizou o motociclista que seguia no mesmo sentido. Logo após sair, o veículo foi abalroado pela moto.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e sofreu ferimentos. No atendimento preliminar dos técnicos do Samu, não apresentava fraturas, entretanto, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento(UPA), para exames complementares. O motorista do carro nada sofreu.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, com apoio da Guarda Municipal. Ambos veículos tiveram avarias.