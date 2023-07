A 1ª Copa Real tem Eliseo´s e Arena como campeões

No último domingo (09), a 3ª Capital Farroupilha foi palco da 1ª Copa Real Alegrete. Competição esta que, reuniu atletas das categorias Sub-13 e Sub-15. Na disputa da Sub-13 estiveram as escolas de base do Real Alegrete, Raça A, Arena, Ser Ceva e Raça B.

Foram realizados 25 jogos na quadra do Centro Esportivo Real que esteve movimentado durante todo e conforme os organizadores, mais de 300 pessoas prestigiaram o evento no último domingo e assistiram jogos eletrizantes.

Além das equipes de base de Alegrete, também estavam presentes equipes de Bagé, Jaguari e Capão do Cipó. Foram 8 times na categoria Sub-15 e cinco na categoria Sub-13.

No Sub-13, a final foi entre Arena e Ser Ceva, vitória da boa gurizada do time laranja e preto da Arena Esporte & Lazer. Destaque para o atleta Antônio Maffini levou o troféu de artilheiro da competição e o atleta Pedro Meirelles que levou a medalha de goleiro menos vazado, ambos do time campeão.

Já na categoria Sub-15 estiveram presentes as equipes do Real Alegrete, Ajax FC, Gol de Ouro, Eliseo’s, Arena, SER Capão do Cipó e CAID. O título ficou com o seleto grupo do Eliseo’s que desbancou a gurizada de Capão do Cipó na grande final. A Arena levou o 3º lugar. A artilharia ficou com Diogo (Eliseo’s) 10 gols marcados e a melhor defesa também coube ao time campeão.

“Sabemos que não é fácil promover evento na cidade, mas nosso propósito foi alcançado com sucesso. Agora nos preparamos para o próximo evento das categorias Sub-11 e Sub-9”, adiantou Lunara Fernandes, uma das coordenadoras da competição.

“Agradecemos todos que fizeram parte deste evento, foi um sucesso. É bom ver está juventude envolvida com esporte e fazendo o que ama. Além dos jogos os participantes adquiriram experiência em disputar uma competição, interação com outras equipes e atletas formando laços de amizade através do esporte”, destacou a profissional.

Fotos: reprodução