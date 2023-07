Semaneca inicia com o tema: Mexa-se a infância precisa de você

A 6ª Semaneca, uma proposição do gabinete do vereador Moisés Fontoura inicou com boa presença de público no plenário da Câmara Municipal. Educadores, servidores em saúde, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos assistiram a abertura do evento com o tema: Mexa-se a infância precisa de você. O presidente do Poder Legislativo, Luciano Belmonte saudou aos presentes e destacou a importância do evento com este tema tão relevante a todos.

Moisés Fontoura que há seis anos realiza este trabalho com a presença de técnicos e palestrantes de importantes órgãos do RS, ligados a infância e juventude destacou o trabalho da Rede e a necessidade de, cada vez mais, fortalecer esses vínculos na busca de melhorar sempre os acolhimentos e atendimentos a todos. A Secretária Iara Caferatti, em tom de desabafo, elogiou o trabalho da Rede e disse que, infelizmente, entristece casos de violência e abusos com crianças e adolescentes apesar de todo esforço da Rede. Informou que vão implantar, em Alegrete, o CRIA – Centro de Recuperação da Infância e Adolescente que sofreram abusos sexuais e que, segundo ela será no Hospital.

Em coordenção de mesa a Ms Terezinha Valguga Cardoso, diretora da Escola de Saúde Pública SES – RS enfermeira especialista em gestão hospitlar, em qualidade e segurança ao paciente em que, Rosângela Machado Moreira falou de todos os braços e serviços que a rede tem para este apoio em saúde pública, inclusive os voltados a infância e adolescência. Ela integra o Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Nesta tarde, ainda houve a participação de Dileta Ferrarri, pedagóga que coordena o núcleo regional de saúde coletiva que coordenou a mesa com a palestra de Lisiane Dutra do CAPSi e Maria de Fátima Mulazzani servidora da 10ª CRS.

A 6ª Semaneca continua até o dia 13 de julho com temas relevantes e de interesses de todos os seguimentos da sociedade, relativos a proteção de crianças e adolescntes de nossa cidade e região. Além de Alegrete, participam do evento profissionais de Manoel Viana e São Francisco de Assis.

Público na 6ª Semaneca em Alegrete

