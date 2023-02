Motociclista sofre ferimentos em acidente na Praça Getúlio Vargas

Share on Email

Na manhã deste sábado(4), um acidente entre uma Honda e um Fox deixou um homem ferido, na região central da cidade.

Segundo informações da BM, o motociclista seguia na Praça Getúlio Vargas sentido Mariz e Barros e chocou-se na lateral do Fox que subia a rua José Bonifácio, Centro.

Com o impacto, o homem sofreu escoriações e ferimentos na perna. O motociclista, até o momento em que a reportagem esteve no local, não queria atendimento médico. O Samu tinha sido acionado e compareceu no endereço.

A mulher que dirigia o carro, e teria avançado a preferencial, não se feriu.