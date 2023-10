Motociclista sofre violento acidente ao colidir com poste na Avenida Tiaraju

Segundo informações apuradas pelo PAT, o homem estava trafegando pela avenida em uma moto Honda Twister quando perdeu o controle do veículo. Ele colidiu primeiro com uma placa de sinalização e, em seguida, com um poste de energia elétrica. O impacto causou traumas no tórax, na perna esquerda e na face, especificamente no olho direito.

O motociclista ferido foi socorrido pelo SAMU e levado à Santa Casa. Amigos do motociclista retiraram a moto, e a Brigada Militar não foi acionada para a ocorrência. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente não foram detalhadas.