Motofretista sofre lesões ao ter a preferencial invadida por motorista de SP

Na manhã desta quinta-feira(6), o motorista de uma caminhonete L200 Triton, avançou a preferencial entre as vias Presidente Roosevelt com Rua dos Andradas, Centro, em Alegrete.

Segundo relato dos policiais militares, o piloto descia a via quando chocou-se na lateral da Mitsubishi que seguia em direção à Avenida Doutor Lauro Dorneles. O motofretista de 42 anos, foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento(UPA). Conforme relato inicial, ele estaria com suspeita de uma fratura no braço direito, queixava-se de muita dor no ombro esquerdo e na perna direita.

O homem que dirigia a caminhonete é natural de São Paulo e trabalha em uma empresa do Rio de Janeiro que presta serviço de eletrificação. Ele, que não se feriu, ressaltou aos policiais que parou, olhou e não percebeu a moto, quando avançou ocorreu o acidente. A Brigada Militar e os Bombeiros atenderam a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias, entretanto, a moto Honda de grande monta.