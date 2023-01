Motorista alcoolizado, com 100kg de linguiça imprópria para consumo, é abordado na RSC 377

Share on Email

Durante a operação de fiscalização de trânsito foi abordado em frente ao posto do Comando Rodoviário Edtadual da Brigada Militar, RSC 377, um Fiat Fiorino.

Os policiais realizaram a identificação do motorista e constataram que havia aproximadamente 100kg de linguiça, sem nota fiscal e de forma inadequada, sem refrigeração.

A morte de Sérgio Bevilaqua enlutou a cidade

Foi acionada a Vigilância Sanitária Municipal de Alegrete e confirmada por meio do coordenador e médico veterinário, Carlos Humberto, a irregularidade. Ele atestou que a temperatura dos produtos era insuficiente para mantê-los próprios para consumo, sendo desta forma a apreendida a carga pelo órgão competente e o responsável autuado.

No local, foi ofertado ao condutor o teste do etilômetro, que foi positivo para embriaguez ao volante, ou seja, o homem estava dirigindo sob influencia de álcool.

Diante do ocorrido, o motorista foi autuado.

Atualizando (errata): inicialmente a publicação, do PAT, destacou que o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia e preso em flagrante, entretanto, devido ao teste do etilômetro ter sido inferior a 0,34mg/l de álcool expelido pelos pulmões, ele foi autuado, com a CNH apreendida por 24h e posteriormente, liberado.