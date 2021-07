Motorista avança preferencial e provoca acidente na Rua Dos Andradas

A motociclista, de 30 anos, foi levada a Unidade de Pronto Atendimento – UPA – por carro particular. A suspeita era de uma fratura no braço direito.

Acidente na Rua dos Andradas

Segundo informações da condutora do Logan, ela trafegava na rua Gaspar Martins e, no cruzamento com a Rua Dos Andradas, avançou e cortou a frente da moto. A motorista, de 32 anos, do carro, falou aos guardas municipais que não é da cidade e pensou que a via onde trafegava fosse a preferencial.

A mulher que pilotava a moto Biz, estava em atendimento na UPA, por esse motivo, não havia mais detalhes sobre o estado de saúde. A proprietária do Logan não se feriu.

O acidente foi no cruzamento das vias Rua Dos Andradas com Gaspar Martins, Centro, em Alegrete. A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local e posteriormente a ocorrência foi atendida pela Brigada Militar. Os dois veículos tiveram avarias.