Covid-19: com lento declínio da doença, Alegrete pode entrar pela 6ª vez consecutiva na bandeira laranja

Um estudo indica que o Rio Grande do Sul pode ter passado pelo momento mais crítico de novos casos de covid-19 no começo de setembro e, segundo projeções, estar ingressando em um período de declínio da pandemia.

As estimativas calculadas pelo doutor em matemática e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Álvaro Krüger Ramos sugerem que esse recuo deverá ser lento e se estender ao longo de vários meses. Mudanças no comportamento da população, porém, podem mudar a taxa de transmissão da doença e alterar essas expectativas para pior ou melhor.

Em Alegrete, na última quarta-feira (23), surgiram 7 casos positivos de Covid-19. O município chegou a 580 casos confirmados, com 518 recuperados. Com 47 casos ativos da doença, somente uma pessoa está hospitalizada.

A cidade já testou 6.251 pessoas testadas, sendo 5.664 negativos, 580 positivos e 7 estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 188 pessoas.

Nesta quinta-feira (24), serão colhidos os números pelo Governo do Estado para definir as bandeiras do Distanciamento Controlado. Se confirmada na bandeira laranja, Alegrete permanecerá pela 6ª vez consecutiva na área de risco médio de contagio do coronavírus.