Motorista avança preferencial e provoca grave acidente nesta madrugada

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor, de 36 anos, recusou-se a fazer o teste do etilômetro e foi autuado. Ele dirigia a Montana e teria avançado a preferencial causando o acidente.

No relato, o motorista, de 32 anos, que descia a Rua dos Andradas, destacou que não houve tempo de evitar a colisão na lateral da caminhonte que acabou tombando no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt com Rua das Andradas, Centro, Alegrete.

Com o forte impacto, a carona do Gol bateu a cabeça e foi atendida pelo Samu. A mulher, de 35 anos, foi levada à UPA e passava por avaliação médica.

Defesa Civil alerta para risco de tempestade em Alegrete e região

Já o motorista do carro ficou com dores no corpo e um ferimento na mão direita. Ele não quis atendimento médico no primeiro momento.

Contudo, o condutor da Montana não se feriu e foi convidado a realizar o teste do etilômetro, porém, negou-se. O Gol, com atrasos na documentação foi recolhido ao Depósito do Detran.

Ambos veículos ficaram com danos de frande monta.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o Samu.