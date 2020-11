Motorista bate em carro estacionado e foge em Alegrete

Na tarde deste domingo(29), o motorista de uma saveiro bateu em um Chevette e fugiu, na região central.

Motorista de Gol branco atropela ciclista na Tiaraju e foge sem prestar socorro

De acordo com o proprietário do carro, o veículo estava estacionado na rua Marques de Alegrete quando o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção e chocou-se na lateral do Chevette causando danos de grande monta. Assim que provocou o acidente, o motorista saiu do local em alta velocidade. “Ouvimos o estrondo saímos pra fora e não conseguimos localizá-lo”- disse o empresário e irmão do dono do carro Márcio Morin. Eles apenas conseguiram a informação de que o veículo que bateu era uma Saveiro branca. O acidente ocorreu nesta tarde e quem tiver informações pode repassar através do contato 99942-7985.