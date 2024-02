Motorista bate em moto e piloto vai parar embaixo do carro

Uma motorista de 30 anos colidiu com uma moto Biz Honda que seguia à sua frente, resultando na queda do piloto e, logo depois, foi atropelado pelo veículo. O homem foi parar embaixo do Palio.

Populares que passavam pelo local, incluindo um funcionário da Prefeitura, correram para ajudar, ergueram o carro e retiraram o motociclista debaixo do veículo. A vítima sofreu várias lesões, mas estava consciente. Ele se queixava de dor no peito, além de escoriações nos braços, pernas e corpo.

A condutora do Palio relatou que, quando percebeu, o homem já estava embaixo do veículo. Ambos estavam trafegando no mesmo sentido, em direção ao centro. O acidente ocorreu próximo ao cruzamento com as ruas Coronel Cabrita e Luiz de Freitas. A mulher não sofreu ferimentos.

O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa, assim como, a Brigada Militar atendeu à ocorrência. Devido a uma irregularidade na documentação relacionada à transferência, o Palio foi recolhido ao depósito do DETRAN.