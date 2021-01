Consulado do Inter arrecada alimentos para família do Circo há 10 meses em Alegrete

Compartilhe















Missão cumprida. Assim descreve o Consul do Internacional em Alegrete, Vilmar Freitas, em relação a uma ação que em cinco dias mobilizou um grupo significativo de pessoas e superou todas as expectativas em relação às doações para a família circense que está no Município desde o início da pandemia.

Depois de uma publicação no PAT em que o argentino Sérgio Dela Torre expôs a situação delicada que estão passando, o Consulado do Inter através do Cônsul Vilmar, iniciou a campanha para arrecadar alguns itens para que eles pudessem ter um bom jantar na virada do ano.

Vilmar foi ao circo e conversou com argentino Sérgio Dela Torre, emocionado ele agradeceu pela iniciativa. Porém, assim que saiu o post no PAT falando da proposta do Cônsul, a campanha foi disseminando e surpreendeu a todos pelas doações. O que era pra ser um jantar se transformou em cestas básicas, auxílio com medicamentos, fraldas entre outros. Surgiu o grupo Colorados do Bem que apoiaram, além de inúmeras empresas e pessoas que, independente, do time também fizeram questão de ajudar pela credibilidade que o consulado tem no Município diante de tantas outras ações já desenvolvidas.

O Cônsul Vilmar Freitas descreveu: terminamos mais um ano com uma grande ação solidária de Nosso Consulado. Obrigado Alegrete, obrigado Amigos, obrigado Inter. ”

Agradeço a Deus que nos deu saúde para que com alegria no coração e apoio dos amigos pudéssemos encerrar o ano com esta bela ação, fomos além do prometido que seria o Jantar de Final de Ano aos amigos do Circo que estão há 10 meses em nossa cidade sem poder trabalhar”- comentou.

Na tarde de ontem(31), Vilmar realizou a entrega de 120 litros de leite, oito cestas básicas,180 fraldas, duas caixas de medicamentos, cinco caixas de doces para as crianças, 20 pães de sanduíche, refrigerantes, vale combustível, 30 kg de coxa e sobrecoxa, 300 salgadinhos, duas tortas frias e duas tortas doces, além de linguiça, salsichão, costela de gado, 20 kg de carne de ovelha e duas cestas de frutas.

“Fizemos a alegria de quem através do Circo sempre nos alegrou. No Novo Ano estaremos aqui, todos unidos com intuito de darmos seguimento às ações solidárias de nosso Consulado, é o Inter que não para. Feliz Ano Novo e um grande abraço colorado a todos” – agradeceu.