Alegretense Valmir de Abreu é campeão do Circuito Estadual de Corridas Sesc em Camaquã

A largada ocorreu em frente à Unidade do Sesc Camaquã, e em aproximadamente 9 minutos e 45 segundos, o alegretense Valmir de Abreu Ferreira consagrou-se campeão geral dos 3 km. “Quero agradecer pelo primeiro lugar a Deus, ao professor Rodrigo Azevedo por tudo, e que Deus o abençoe sempre, e ao colega de treinos Cristiano Montanha, obrigado pelos incentivos”, destacou Valmir após ser campeão mais uma vez. Com essa vitória, Valmir soma três vitórias na geral e uma entre os 5 primeiros.

A próxima etapa do Circuito Estadual de Corridas Sesc ocorrerá no dia 28 de abril na cidade de Uruguaiana.

Circuito Sesc de Corridas – o Circuito tem o objetivo de difundir a prática de corrida de rua no Rio Grande do Sul durante todo o ano. Em 2024, conta com 17 etapas com provas de 1 km e 2 km para crianças, e 3 km, 5 km e 10 km para adultos, nas categorias masculino e feminino, além de categoria para pessoas com deficiência visual e caminhada participativa. A final estadual acontece em Porto Alegre, no dia 1º de dezembro.

Informações em www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas.