Motorista com sinais de embriaguez invade loja em Passo Fundo, diz polícia

Um veículo invadiu uma loja de conserto de celulares no centro de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada de domingo (13). Conforme a Polícia Civil, o condutor foi conduzido à delegacia pela Brigada Militar apresentando sinais de embriaguez. Não houve feridos. O proprietário do estabelecimento estima prejuízo de R$ 150 mil.

De acordo com a delegada Daniela Mineto, o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O indivíduo pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

“Ele foi autuado em flagrante e foi arbitrada uma fiança. Como ele pagou a fiança, foi liberado, não foi levado ao presídio regional”, explica.

Conforme a Brigada Militar, o veículo foi visto trafegando na contramão de uma rua da cidade. Ao ver os policiais, o motorista fugiu e invadiu a loja, fugindo novamente.

Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o veículo ingressando na loja, quebrando a vitrine. Logo em seguida, o condutor da ré e foge.

O homem foi abordado na Avenida Presidente Vargas, onde os agentes constataram a suspeita de embriaguez. O motorista se negou a fazer o teste do bafômetro.