Torneio do “Bitata”, registra rodada com quatro jogos e 6 gols

A quarta rodada do 1º Torneio do Ibirapuitã para clubes da categoria sênior especial (40 anos), foi realizada no sábado (12).

O torneio em homenagem ao desportista Valter Coelho, o Bitata, registrou quatro jogos com seis gols marcados.

Jogando em casa o anfitrião Ibirapuitã perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar sem gols contra o SER Ceva.

O Vila Nova venceu o Tinga por 1 a 0. Já o Centenário fez 3 a 0 em cima do São José. Enquanto o Fluminense ganhou do União por 2 a 0, fechando a 4ª rodada que teve folga do Boca Juniors.

Classificação:

Ibirapuitã 10; Centenário 8, Boca Jrs. 7; Vila Nova 7; Fluminense 3; SER Ceva 3; Tinga 2; União 1; São José 1.

5ª rodada:

Sábado (19) – campo do Palmeiras

15h15min. – Vila Nova X Fluminense

15h15min. – campo do Honório Lemes

Centenário x Ibirapuitã

17hs. – Campo do Palmeiras

Boca Jr. X Tinga

17hs – Campo do Honório Lemes

União X São José

Folga a equipe do Ser Ceva.