Motorista corta preferencial de ciclista e depois o agride violentamente

Um homem, de 40 anos, foi covardemente agredido na noite de quarta-feira(13), por um indivíduo que dirigia um Onix branco.

De acordo com informações da Guarda Municipal e da Brigada Militar, o relato é de que um ciclista trafegava sentido zona leste/centro e, ao passar pelo cruzamento com a Avenida Alexandre Lisboa, por pouco não foi atingido pelo condutor do carro que teria cortado a preferencial da vítima.

O homem que estava de bicicleta conseguiu desviar do carro e o condutor do Onix fez gestos com o dedo e parou próximo ao relógio na Avenida Eurípides Brasil Milano. Desta forma, o ciclista também parou, pois estava correto e pensou até que o homem iria se desculpar pelo ocorrido, entretanto, assim que se aproximou, o indivíduo que conduzia o carro já começou a agredir a vítima com socos e pontapés o fazendo cair ao solo.

Além de escoriações, o ciclista também bateu a cabeça e ficou desorientado. Ele foi Levado à UPA pelo Samu.

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura registrou toda a ação. Assim que agrediu a vítima, o motorista fugiu em direção a Zona Leste. As gravações já foram repassadas ao setor de investigação da Polícia Civil.

Ferida, a vítima foi levada à UPA. A Guarda Municipal, Brigada Militar e Samu atender atenderam a ocorrência que foi por volta das 23h.