Mercados abrem na Sexta-feira Santa; veja o que não funciona no feriado

A Sexta-feira da Paixão, que neste ano cai amanhã, 15 de abril, é dia de recolhimento e celebrações para os católicos, mas também feriado nacional.

Em Alegrete, para você se programar [e não ficar sem o peixe do almoço], mercados e supermercados podem abrir das 8h até às 13h no feriado da Sexta-Feira Santa(15).

A informação é da Presidente do Sindicato do Comércio, Elaine Miller.

Já o comércio se mantém fechado, assim como, os bancos e a coleta de lixo não vai funcionar.

Os mercados trabalham pela manhã, no feriado, com pagamento de 72 reais, mais uma folga em 30 dias. Já o feriado do dia 21, o pagamento será de 65 reais e a folga em 60 dias.

As unidades das Casas Lotéricas fecham na sexta (15). Na quinta e no sábado, funcionam em horário normal.

Já no sábado as lojas retornam atendimento no horário habitual e a coleta de lixo também acontece normalmente.

Os postos de saúde retornam atendimento na proxima segunda-feira.