DRACO prende homem acusado de ser o mentor de assalto envolvendo dois argentinos

O assalto ocorreu dia 30/11/2022, após a vítima e seu amigo, ambos argentinos, serem atraídos para Uruguaiana pelo suspeito sob o pretexto de negociarem um imóvel no Brasil. Quando a vítima chegou no local marcado, conversou com o suspeito e informou que estava com dinheiro para o pagamento inicial do negócio.

Contudo, o suspeito alegou que não poderia mais negociar o imóvel, ocasião em que a vítima e seu amigo voltaram para seu veículo, um Ecosport, momento em que foram abordados por um homem armado, que anunciou o assalto e roubou o automóvel e 150 mil pesos argentinos.

Motociclista solidário para o trânsito para um singelo gesto de altruísmo

As investigações revelaram que o homem preso nesta data atraiu as vítimas para o local do assalto e estava associado ao comparsa que realizou o roubo. Além disso, as investigações demonstraram que o preso atuava no tráfico de armas e munições e comércio de entorpecentes em Uruguaiana.

O veículo roubado foi localizado e recuperado em Alegrete no dia 07/04/2023 e já foi restituído à vítima. Ainda foi cumprido mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, no Bairro Bela Vista, onde elementos relevantes à investigação foram apreendidos.

O homem preso possui 39 anos e condenação a 12 anos de reclusão por tortura e posse ilegal de arma de fogo e 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, além de antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade, ameaça, lesão corporal, dano, desobediência, desacato e favorecimento real.

Homem, emocionalmente desorientado, é resgatado da ponte férrea pelos Bombeiros

Após cumpridas as exigências legais, o preso será encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

As investigações prosseguem para identificar o outro envolvido no assalto.