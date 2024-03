Briga de facão e enxada deixa dois idosos feridos no bairro Vera Cruz

Na manhã de segunda-feira, dia 4, a guarnição da Brigada Militar foi acionada para intervir em uma situação de conflito no bairro Vera Cruz. Segundo relatos recebidos, estava acontecendo uma briga em via pública envolvendo duas pessoas armadas com facas.

No local, os policiais encontraram um homem de 64 anos com ferimentos, vítima do embate. Questionado pelos policiais, o senhor relatou que mantinha uma inimizade com outro indivíduo, de 67 anos, e que ambos se encontraram, iniciando uma discussão que logo escalou para violência física.

Segundo o relato do idoso de 64 anos, seu oponente investiu primeiro contra ele com um facão, desferindo golpes em sua cabeça. Em uma reação instintiva, iniciou-se uma luta corporal, resultando na queda do seu adversário ao solo, que acabou ferindo-se com a própria arma, um facão.

Os serviços de emergência foram acionados, e a vítima foi prontamente levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelos bombeiros, enquanto seu oponente já havia sido socorrido pelo SAMU.

Na UPA, o senhor de 64 anos deu sua versão dos fatos, afirmando que o indivíduo mais velho foi o primeiro a atacar, utilizando uma enxada e uma adaga. Na tentativa de autodefesa, ele teria recorrido ao facão.

Após receberem atendimento médico, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia para prestar depoimento. Diante das versões conflitantes e da ausência de testemunhas, foram liberados pelas autoridades.