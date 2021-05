Motorista de caminhão, embriagado, é preso pela PRF na BR 290 em Alegrete

Compartilhe















Homem de 33 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Policial, na BR 290, em Alegrete.

Conforme ocorrência policial, durante a fiscalização de rotina, os policiais abordaram um caminhão que trafegava no KM 625, por volta do meio-dia do último sábado(8). Durante a identificação do motorista e verificação dos documentos do veículo, percebeu-se que o homem estava dirigindo o caminhão com sinais de embriaguez. Ele foi convidado a realizar teste do etilômetro que resultou em 0,67 mg/l (miligramas de álcool por litros de ar expelido dos pulmões). O caminhoneiro foi levado à Delegacia de Polícia de Alegrete onde foi realizado o Auto de Flagrante por embriaguez ao volante. O delegado de Plantão determinou o pagamento da fiança de R$ 1.100,00. Após o pagamento, o homem foi ouvido e liberado.