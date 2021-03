Primeira semana de outono será marcada por pancadas de chuva em Alegrete

Compartilhe















A chuva se intensificou sobre o Rio Grande do Sul neste fim de semana. A formação de um bloqueio atmosférico trouxe chuva mais intensa e persistente, especialmente à fronteira com o Uruguai. Em sete dias, o acumulado passou dos 75 milímetros na Campanha.

Semana com chuva persistente sobre o RS pela presença do bloqueio atmosférico. Inicialmente, até a quarta-feira (24), a chuva ficará concentrada sobre a Metade Norte do Estado (Planície Costeira Externa), mas a partir da quinta-feira (25), a precipitação retornará ao Centro, Oeste e Sul do Estado, prosseguindo até o próximo domingo (28).

Dados da Estação pluviométrica da CPRM em Alegrete são de 36,5 mm, entre os dia 20 e hoje às 7h, na última atualização.

A semana que iniciou com uma garoa deve ser de tempo instável no mínimo até a próxima sexta-feira (26). A segunda deve ter a máxima em 26ºC, será marcada por pancadas de chuva (5mm). Amanhã (23), a mínima será de 18, com máxima chegando a 28ºC. O dia terá pancadas de chuva tarde e noite.

Na quarta-feira (24), a máxima alcança os 31 graus positivos e novamente a previsão é de pancadas de chuva tarde e noite. Já para quinta-feira (25), sol com aumento das nuvens de manhã. A temperatura varia entre 20 e 34ºC, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Para sexta-feira (26), a mínima prevista é de 19, dia de sol com muitas nuvens durante o dia. A máxima chega aos 28, com períodos de nublado com chuva a qualquer hora (20mm).

Grande parte da semana que começa será com ar quente e úmido sobre o Rio Grande do Sul que traz dias de abafamento. Na segunda metade desta semana, inclusive, haverá tardes de calor com temperatura muito acima da média pra época do ano. Esta condição favorecerá chuva, mais ou menos isoladas conforme o dia, até o final da semana, mas o sol chega a aparecer.

No final do mês, no começo da semana que vem, contudo, projeta-se o ingresso de uma massa de ar mais frio no Rio Grande do Sul. Nenhum dado indica que será incursão de ar frio de forte intensidade, até porque não é ainda comum nos primeiros dias do outono. O ar mais frio, porém, vai trazer uma cara mais de outono no tempo a partir da queda da temperatura e jornadas mais amenas

Posteriormente, a chuva bem mais fraca acontecerá apenas sobre a Metade Norte até o retorno do tempo seco para todo o Estado a partir da quarta-feira da semana que vem (31). A temperatura declinará entre o fim de março e início de abril, mas não há previsão de frio intenso.

Júlio Cesar Santos Fonte: Somar Meteorologia Foto: Paulo Ismar Mota Florindo