Motorista de Peugeot provoca violento acidente na Eurípedes Brasil Milano

O fato ocorreu na Avenida Eurípedes Brasil Milano, próximo à região conhecida como entrada para Santinha, deixando danos significativos nos veículos. De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o acidente envolveu um Peugeot, cujo condutor, um homem de 33 anos, seguia em direção à Zona Leste da cidade.

O motorista colidiu contra um Fiat Linea que estava estacionado na via. O impacto foi tão intenso que o Linea atingiu uma árvore e chocou-se contra um Renault Clio à frente. Apesar da gravidade das colisões, o condutor do Peugeot saiu ileso do acidente. Ao ser abordado pelos policiais militares, o homem afirmou ser caminhoneiro, mas negou-se a realizar o teste do etilômetro. Em decorrência dessa recusa, foi autuado.

Grave acidente na Estrada do Frigorífico deixa carro destruído e ocupantes feridos

Testemunhas relataram que o veículo Peugeot estaria em uma velocidade considerável no momento em que atingiu o Linea. Além disso, um indivíduo, possivelmente um amigo ou familiar do condutor do Peugeot, tentou impedir que a equipe de reportagem registrasse o acidente por meio de uma transmissão ao vivo, colocando a mão em frente à câmera. A Brigada Militar atendeu à ocorrência.

O proprietário do Linea tem 41 anos e do Clio, 28 anos.

Moradora do centro é atacada por cães enquanto caminhava na rua Barão do Cerro Largo