Grave acidente na Estrada do Frigorífico deixa carro destruído e ocupantes feridos

Na manhã desta segunda-feira (25), feriado de Natal, ocorreu um grave acidente na RSC 507, na Estrada do Frigorífico, pouco antes da ponte do Rio Capivari, resultando em danos de grande monta e mobilizando Comando Rodoviário da Brigada Militar e Brigada Militar, em Alegrete.

Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem do PAT, o acidente envolveu um Peugeot dirigido por um homem de 44 anos. O condutor informou às autoridades que, pouco antes de uma curva, seu veículo foi atingido por outro carro, que não soube informar detalhes, resultando na perda de controle da direção.

O Peugeot colidiu contra o guard rail, na sequência em um poste de energia que foi arrancado, e capotou alguns metros à frente. No momento do acidente, além do motorista, dois adolescentes de 16 anos estavam a bordo. Todos os ocupantes apresentaram escoriações leves e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local para avaliação médica. O veículo, por sua vez, sofreu perda total, sendo removido por um guincho acionado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu à ocorrência com o apoio da guarnição da Brigada Militar de Alegrete.

O condutor do Peugeot recusou-se a realizar o teste do etilômetro e foi autuado. Ele é morador do bairro Ulisses Guimarães e comentou que estaria passeando naquela região. Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado e compareceu à delegacia de polícia para acompanhar a situação, dada a presença de dois menores envolvidos no acidente.

