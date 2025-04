Motorista desrespeita bloqueio viário e é identificada pelo CIOSP em Alegrete

As ações foram planejadas para evitar conflitos nos horários de maior circulação e reduzir os riscos de colisões e atropelamentos nas imediações do Parque Dr. Lauro Dornelles, local onde ocorre o evento.

Conforme a Secretaria de Segurança, as intervenções fazem parte de um plano de mobilidade temporário, elaborado exclusivamente para o período do festival. Entre as medidas adotadas, está a autorização para estacionamento no canteiro central da via, prática que normalmente não é permitida, mas foi liberada de forma excepcional durante os dias do festival.

Pouco depois das 14h deste domingo(6), foi registrada, pelo CIOSP, uma irregularidade em frente ao Parque Dr. Lauro Dornelles, envolvendo um motorista que desrespeitou as sinalizações implantadas. O condutor será responsabilizado conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A transposição indevida de barreiras viárias configura infração prevista no artigo 209 do CTB.