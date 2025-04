Segurança do Festival da Linguiça foi impecável

O 3º Festival da Linguiça Campeira se consolida como uma das maiores festas da região. Aliado ao sucesso de público, um dos principais destaques foi a segurança. O evento contou com segurança privada, além do reforço da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e do Exército Brasileiro, o que proporcionou um ambiente seguro para o público durante os três dias de festival.

O trabalhador autônomo Ademir Lima, de 42 anos, visitou o evento no domingo com a família. “Gostei muito. Tudo muito bonito, as crianças adoraram. Já na entrada me senti num lugar seguro”, resumiu.

E foi justamente essa sensação que milhares de pessoas relataram ao aproveitar a farta programação do festival.

Logo na entrada do parque, uma exposição das forças de segurança chamava a atenção dos visitantes. Na parte interna, seguranças privados garantiam a harmonia, enquanto a presença de policiais e viaturas reforçava a sensação de tranquilidade.

A Polícia Civil também marcou presença no evento. De acordo com uma rápida pesquisa realizada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), até o final da tarde de domingo, não havia registros de ocorrências no parque. A Brigada Militar também não contabilizou nenhuma situação relativa ao evento.

Outro destaque desta edição foi a implementação de câmeras com leitura facial. Através do Ciosp, um sistema interligado com a central de monitoramento permitiu identificar possíveis foragidos da justiça ou situações suspeitas dentro do parque, com possibilidade de acionamento imediato da polícia. Até o final da tarde de domingo, o sistema não havia registrado nenhuma ocorrência, apenas reforçando mais um recorde de público na Capital Nacional da Linguiça.