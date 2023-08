Motorista destrói parede de casa, foge e deixa placa para trás

Share on Email

Um homem de 39 anos, informou aos policiais militares, ter sido acordado por um estrondo que veio da parte externa de sua residência. Ao verificar a situação, ele constatou que o motorista de Fiat/Palio, de cor branca, havia colidido violentamente contra a parede da sala de sua casa.

Segundo o relato da vítima, por sorte, ninguém ficou ferido. Após o acidente, o condutor do Palio deu marcha ré e empreendeu fuga do local, porém, uma placa caiu e ficou no endereço. A Brigada militar foi acionada e realizou ocorrência.